Трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью

В Приморском крае к длительным срокам заключения приговорили банду из трех местных жителей, которые похитили семью из Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как удалось установить и доказать следствию, в марте 2018 года трое жителей Арсеньева — две женщины и мужчина — похитили и удерживали в заточении пожилого местного жителя, его супругу и двоих детей.

В течение двух лет похитители получали пенсию пары и насильно удерживали их в квартире. Из четырех членов семьи выжить удалось только детям, они смогли сбежать от мучителей и обратились в полицию.

В отношении трех злоумышленников было возбуждено уголовное дело. Приговором суда двум участницам похищения назначено наказание в виде 7 и 6 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Рязанской области мужчины похитили школьницу, чтобы выдать замуж за родственника.