В украинских Сумах силовики проводят контрразведывательные мероприятия

Украинские силовые службы проводят контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы на севере Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Они ведутся совместно СБУ, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией.

Действия охватывают весь город. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

Целью этих мероприятий в СБУ назвали предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях конфликта с РФ.

При проведении контрразведывательных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка.

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов, добавили в спецслужбе.

2 октября СБУ сообщала о задержании четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военных ВСУ в Киеве.

Ранее власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию.