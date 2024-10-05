Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В украинских Сумах силовики проводят контрразведывательные мероприятия

СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят контрразведывательные мероприятия в Сумах

close
Служба безопасности Украины

Украинские силовые службы проводят контрразведывательные мероприятия на территории города Сумы на севере Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Они ведутся совместно СБУ, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и Национальной гвардией.

Действия охватывают весь город. Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

Целью этих мероприятий в СБУ назвали предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также предотвращение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях конфликта с РФ.

При проведении контрразведывательных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка.

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов, добавили в спецслужбе.

2 октября СБУ сообщала о задержании четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военных ВСУ в Киеве.

Ранее власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами