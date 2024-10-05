«Я не знаю жертв квадробинга»: в Госдуме оценили идею запрета пропаганды субкультуры

Законодатели слишком остро реагируют на субкультуру квадроберства, распространенную среди детей и подростков, заявила «Газете.Ru» глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останиа. Так политик прокомментировала законопроект о запрете пропаганды субкультуры, который разрабатывают в Госдуме.

«Наше детство тоже связано с тем, что мы наряжались в сказочных героев, наряжали своих детей в костюмчики. Как отличить одно от другого — грань очень серьезная. Я не видела законопроекта, я не знаю статистики, я не знаю, кто стал жертвами квадробинга. У нас уже столько запретов, что любая запретная инициатива заранее, еще не будучи принятой, вызывает отторжение в обществе. Я бы с этим не торопилась. Мне кажется, что мы слишком много уделяем внимания этому явлению. Появилась такая субкультура внимания — стать великим, то есть каким-то образом обратить на себя внимание. Ничего другого я в этом сейчас не вижу, как желания всеми способами обратить на себя внимание: кто-то губы накачать, а кто-то в клетку ребенка посадить и проехаться с ним, чтобы об этом там говорили. Просто провоцируют», — считает Останина.

Политик подчеркнула, что многие дети увлекаются подражанием животным временно. Им и их родителям нужно разъяснить, чем грозит чрезмерное увлечение квадробингом, но не наказывать.

«То, что происходит сейчас за океаном, — это действительно извращенные формы обрело. И те, кто предметно этим занимается, говорят о том, что эта субкультура сродни направлению ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и в конечном итоге приведет к негативным последствиям, что дети подражают животным в момент соития… Ну хорошо, ну пусть поподражают, и это пройдет. Когда-то носили серьги, когда-то прокалывали носы, были у нас всякого рода субкультуры. Маленьким подражателям давайте дадим возможность в детстве побыть. Давайте дадим понять, что это глупо, но не уголовными методами, не большими штрафами. Давайте в общественном пространстве в начале разъясним, что это такое, чем это чревато, и только потом уже будем запретные меры предпринимать», — сказала депутат.

При этом Останина считает, что бороться надо с торговцами, которые на волне популярности субкультуры начинают продавать корм для квадроберов и другие вещи.

До этого стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе квадробинга. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По мнению политика, дети, надевающие хвосты и уши, — жертвы пропаганды. Необходимо наказывать тех, кто «делает это движение популярным, привлекательным».

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах начали продавать корм для квадроберов.