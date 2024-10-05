Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стая волков терроризирует жителей поселка в Ленобласти

Mash: в Ленобласти стая волков терроризирует жителей поселка

close
Depositphotos

В Кингисеппском районе Ленобласти стая волков совершает набеги на дворы местных жителей, хищники нападают на собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Стая волков из четырех особей нападает на собак в садоводстве под Кингисеппом. Хищники ночью пробираются на приусадебные участки и нападают на собак. По словам местных жителей, за последний месяц волки наведывались в поселок уже четыре раза.

В соседней деревне Заполье звери также растерзали двух собак. Охотоведы отчитались о ликвидации одной из особей. Егеря ищут еще трех волков.

До этого сообщалось, что в Муезерском районе Карелии стая волков терроризирует жителей поселка, хищники напали на домашних животных и растерзали сразу 25 собак. На место были вызваны охотоведы, двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли. Как утверждают местные жители, отогнанные волки вернулись.

Ранее волк едва не растерзал 10-летнего мальчика, спавшего на крыше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами