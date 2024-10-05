Стая волков терроризирует жителей поселка в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти стая волков совершает набеги на дворы местных жителей, хищники нападают на собак. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Стая волков из четырех особей нападает на собак в садоводстве под Кингисеппом. Хищники ночью пробираются на приусадебные участки и нападают на собак. По словам местных жителей, за последний месяц волки наведывались в поселок уже четыре раза.

В соседней деревне Заполье звери также растерзали двух собак. Охотоведы отчитались о ликвидации одной из особей. Егеря ищут еще трех волков.

До этого сообщалось, что в Муезерском районе Карелии стая волков терроризирует жителей поселка, хищники напали на домашних животных и растерзали сразу 25 собак. На место были вызваны охотоведы, двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли. Как утверждают местные жители, отогнанные волки вернулись.

Ранее волк едва не растерзал 10-летнего мальчика, спавшего на крыше.