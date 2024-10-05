В Саратовской области детей могли отравить лекарственными средствами

Четырех детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным следствия, все дети были дома, когда почувствовали себя плохо. Это произошло вечером 4 октября. Была вызвана скорая помощь, пострадавших госпитализировали.

В прокуратуре отмечают, что причиной недомогания могло стать отравление лекарственными препаратами. ‍Надзорное ведомство установит причины и условия инцидента, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По данным SHOT, взрослые могли напоить детей антидепрессантами, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать. Речь идет о детях 5, 7, 9, 13 лет.

Издание пишет, что семья с тремя детьми (6, 7, 9 лет) пришла в гости к своим друзьям в селе Барановка. Ребята начали играть и создавали много шума. По одной из версий, детям могли дать антидепрессанты, по другой — пострадавшие могли отравиться препаратами от кашля.

Состояние всех пострадавших удалось стабилизировать. 7-летнюю девочку перевезли в больницу Саратова. С родителями общаются полицейские, добавили в SHOT.

Ранее в Якутии произошло массовое отравление в спортивной школе.