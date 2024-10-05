В Вольске четверо детей госпитализированы с отравлением после вечеринки родителей

В Саратовской области четверо детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, несовершеннолетних могли напоить антидепрессантами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в селе Барановка, в больницу Вольска были доставлены двое братьев пяти и девяти лет и их семилетняя сестра, позднее была госпитализирована 13-летняя девочка. У всех диагностировано отравление неизвестным веществом.

Выяснилось, что семья с тремя детьми пришла в гости к знакомым, дети играли и шумели. По одной из версий, кто-то из взрослых мог дать несовершеннолетним антидепрессанты, чтобы успокоить их. Также рассматривается версия, что пострадавшие могли отравиться препаратами от кашля либо картошкой с грибами.

Состояние несовершеннолетних удалось стабилизировать, одна из девочек перевезена в больницу Саратова. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Якутии 27 детей отравились в спортивной школе.