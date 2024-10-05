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В США предупредили о возможных угрозах в годовщину нападения ХАМАС на Израиль

Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах от экстремистов 7 октября

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Shutterstock

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности США в совместном заявлении предупредили о возможных актах насилия на Западе со стороны экстремистов в день годовщины нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает телеканал CNN.

В рекомендациях не указывается на какие-либо конкретные или реальные угрозы Соединенным Штатам, но они выпущены на фоне призывов иностранных террористических группировок к насилию в отношении западных стран и ударов Израиля по штаб-квартире «Хезболлы» в Ливане. Помимо этого, Израиль обдумывает ответ на недавнюю атаку Ирана баллистическими ракетами.

ФБР и министерство внутренней безопасности США заявили, что еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети и общественные центры, а также крупные публичные собрания, представляют собой привлекательные цели для нападений или ложных угроз со стороны различных субъектов, включая воинствующих экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

По данным CNN, полицейские органы по всей стране усилили патрулирование вокруг таких учреждений.

В сентябре в США предотвратили теракт в еврейском центре.

Ранее власти США не исключили большой войны на Ближнем Востоке.

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