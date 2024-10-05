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Кузбасский шахтер поверил мошенникам и перевел им более 3 млн рублей

В Кемеровской области шахтер лишился более 3 млн рублей из-за мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Кемеровской области оформил несколько кредитов, снял со счета личные накопления и перевел все деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Прокопьевска. Мужчина сообщил, что оформил несколько кредитов, обналичил накопления и перевел деньги неизвестным.

Мошенники убедили россиянина, что его сим-карта будет заблокирована, выманили у него пароль от портала «Госуслуги». Мужчина поверил, что аферисты планируют оформить на него кредиты, и сам взял несколько крупных займов. Полученные кредитные средства вместе с личными накоплениями он перевел на указанный злоумышленникам счет.

Общий ущерб составил более 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что россиянка отдала мошенникам взятые в кредит 12 млн рублей. 50-летняя жительница Мурманска в течение длительного времени переводила средства на указанный аферистами счет, чтобы заработать на бирже.

Ранее нижегородец поверил мошенникам и продал квартиру на глазах у полиции.

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