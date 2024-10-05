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Россиянам рассказали, зачем изучать информатику с 5-го класса

Босова: информатику в школах нужно изучать с 5-го класса из-за цифровой гигиены

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Автор учебников и учебных пособий по курсу «Информатика» для основной и старшей школы, член-корреспондент Российской академии образования Людмила Босова рассказала, что информатику в школах необходимо изучать с 5 класса из-за цифровой гигиены. Ее слова передает ТАСС.

По мнению Босовой, в школе должно быть не менее двух часов информатики в неделю для того, чтобы у ребенка не формировались негативные привычки в области цифровой гигиены.

Эксперт напомнила, что один час информатики в неделю малоэффективен, так как психологами установлено, что через неделю человек помнит не более 20% от усвоенного материала.

«Своеременным было бы решение начинать изучение информатики минимум с 5-го класса, выделив на базовый курс не менее двух часов в неделю. В рамках такого курса появилась бы возможность и цифровые навыки у обучающихся сформировать, и теоретические основы освоить, и попробовать себя в программировании», — поделилась Басова.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских учителей не заменят роботы.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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