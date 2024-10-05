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У членов семьи задержанной за хищение $6 млн украинки была оформлена инвалидность

В Раде заявили, что мужчины из семьи украинской чиновницы оформили инвалидность

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Национальная полиция в Полтавской области

Члены семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которую уличили в незаконном обогащении на $6 млн, имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу, так как оформили инвалидность. Об этом сообщил в Telegram депутат Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Это означает, что их не имеют права мобилизовать, и еще они могут спокойно выезжать за границу», — написал политик.

Накануне государственное бюро расследований Украины выяснило, что руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа и ее сын, возглавляющий областное управление пенсионного фонда, заработали миллионы на уклонистах. При обысках у них нашли наличными $6 млн. При этом две сумки с полумиллионами чиновница пыталась выбросить из окна.

В сети также распространилось видео, на котором ее сын лежит на кровати, заваленной долларами, перебирает и гладит пачки денег. Также у задержанных нашли драгоценности. Кроме того, они владеют 30 объектами недвижимости на Украине, девятью автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом в Хмельницком, недвижимым имуществом в Австрии, Испании и Турции и $2,3 млн на заграничных счетах.

Ранее на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.

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