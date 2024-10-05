Названы главные ошибки, которые совершают все худеющие

Набор веса — проблема, с которой сталкиваются многие, и борьба с ней может быть долгой и трудной. В погоне за стройной фигурой многие из нас делают ошибки, которые мешают достижению цели. Фитнес-тренер, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу, победитель чемпионата России по пауэрлифтингу и сооснователь фитнес-платформы FitStars Михаил Прыгунов рассказал «Газете.Ru» про главные ошибки при похудении.

Так, первое — вы не худеете, потому что едите часто и маленькими порциями.

«Питание — основа любого успешного плана по снижению веса. Однако существует множество вредных мифов, вера в которые мешает худеть. Например, совет о приеме пищи маленькими порциями уже не актуален — это может приводить к постоянному чувству голода и срывам. Вместо этого, важно составить сбалансированное меню, включающее достаточное количество белков, жиров и углеводов. Также важен отказ от «здоровых» перекусов, таких как батончики мюсли или фруктовые соки, которые могут содержать скрытый сахар. Часто худеющие избегают жиров, считая их главной причиной набора веса. Однако, полезные жиры необходимы для нормального функционирования организма. Важно включать в рацион авокадо, орехи, рыбу и растительные масла», — отметил тренер.

Второе — вы не худеете, потому что не спите.

«Недостаток сна — одна из неочевидных причин набора веса. Исследования показывают, что недосып может приводить к увеличению уровня гормона грелина, который вызывает чувство голода, и снижению уровня лептина, отвечающего за чувство сытости. Важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Попробуйте создать распорядок дня, позволяющий ложиться и вставать в одно и то же время. Это поможет нормализовать биоритмы и улучшить качество сна», — объяснил Прыгунов.

Третье — вы не худеете, потому что тренировки слишком монотонные.

«Многие считают, что достаточно просто ходить в спортзал по расписанию. Но важно не только количество тренировок, но и их качество. Нагрузки должны быть разнообразными, включать как кардио, так и силовые упражнения. Переоценка ходьбы и недооценка интенсивных тренировок могут замедлить прогресс. Монотонные тренировки могут быстро надоесть и снизить мотивацию. Включайте в свои тренировки разнообразные упражнения: йогу, пилатес, бег и силовые тренировки. Это не только ускорит процесс похудения, но и сделает его интереснее», — сказал эксперт.

Четвертое — вы не худеете, потому что слишком много думаете о метаболизме.

«Медленный метаболизм часто называют причиной неудач в снижении веса. Но действительно ли это так? На самом деле, метаболизм у большинства людей работает примерно одинаково. Вместо поиска волшебных способов ускорить метаболизм сфокусируйтесь на сбалансированном питании и регулярных тренировках. Умеренное уменьшение калорийности рациона и увеличение физической активности даст результат», — констатировал он.

Пятое — вы не худеете, потому что переживаете сильный стресс.

«Психосоматика — важный аспект в процессе похудения. Стресс, депрессия и другие психологические проблемы могут оказывать сильное влияние на наш вес. Проработка эмоционального состояния, возможно, с помощью профессионала, может существенно улучшить результаты похудения. Не пренебрегайте эмоциональным состоянием. Стресс может вызывать переедание и способствовать накоплению гормона кортизола, что будет тормозить процесс похудения. Найдите способы расслабления, такие как медитация, йога, катание на сапе на закате или общение с близкими», — рекомендовал тренер.

Прыгунов посоветовал худеющим пить больше воды: иногда чувство голода на самом деле маскирует жажду. Также, регулярные короткие перерывы в течение дня помогут снять напряжение и избежать переутомления. Помимо этого, избегайте больших порций, даже если еда полезная, и будьте терпеливы: похудение — это процесс, требующий времени и настойчивости.

Ранее выяснилось, что строгие ограничения в еде приводят к дефициту железа.