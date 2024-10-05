Юрист объяснил, как привлечь застройщика к ответственности, если стройка задерживается

Для участников долевого строительства существуют законные гарантии, одна из основных — неустойка, которую обязан уплатить застройщик при невыполнении обязательств. Наиболее частые нарушения — передача квартиры позже даты, указанной в договоре, или сдача квартиры ненадлежащего качества, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Градсков, юрист компании Консул.

«Если застройщик задерживает сдачу объекта по договору долевого участия, для начала следует связаться с компанией-застройщиком, чтобы выяснить причины задержки и получить официальный ответ в письменном виде. Перед тем, как принимать активные действия, необходимо еще раз изучить ранее заключенный ДДУ, обращая особое внимание на пункты, связанные со сроками сдачи объекта строительства и санкций за их нарушение. Далее крайне важно собрать все сопровождающие сделку документы, включая копии договора и переписку с застройщиком», — объяснил он.

Доводить дело до суда — крайняя мера, поэтому сначала нужно направить застройщику досудебную претензию. Скорее всего, застройщик пойдет на мировое соглашение и урегулирует вопрос в досудебном порядке. Претензию нужно направить срочным заказным письмом с описью всех вложений и уведомлений, а еще лучше — вручить лично в руки сотруднику приемной застройщика, при этом необходимо получить обратно копию принятой претензии с указанием на ней даты и подписью сотрудника, принявшего документ. После этого у застройщика будет 10 дней, чтобы дать официальный ответ на претензию.

«Когда ответ застройщика оказался неудовлетворительным, или он проигнорировал жалобу, то такое поведение уже является поводом для обращения в суд. Это может быть требование о взыскании убытков, неустойки или об обязательстве застройщика выполнить условия договора. Размер неустойки установлен на законодательном уровне — 1/150 от ключевой ставки за каждый день просрочки исполнения обязательств. Для подачи искового заявления в суд потребуются следующие документы: копия претензии и доказательства ее отправки, иск, документ, подтверждающий что ответчик уведомлен об иске, расчет суммы взыскания в свободной форме, доказательства расходов на юриста, аренду квартиры, копия договора долевого участия. Нельзя забывать, что при рассмотрении дела суд возьмет во внимание попытки истца решить вопрос без привлечения судебных органов и не назначит штраф, если сначала не отправить претензию застройщику и не попробовать решить всё досудебно», — рассказал эксперт.

Чтобы исключить лишние споры и обеспечить себе юридически надежную позицию, нужно максимально внимательно отнестись к этапу подписания договора долевого участия.

«Главное — убедиться, что в документе указаны четкие сроки сдачи объекта недвижимости, прописаны штрафные санкции за просрочку и порядок расчета компенсации. Также, стоит обратить внимание, каковы условия расторжения договора и есть ли у застройщика банковская гарантия или другие формы обеспечения исполнения обязательств», — резюмировал юрист.

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