В деле Иванова фигурирует третий кадетский корпус, построенный в Твери

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов, обвиняемых в хищении при строительстве, появился кадетский корпус в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», — поделился источник агентства.

Еще два корпуса, фигурирующие в деле Иванова, находятся в Омской и Кемеровской областях. Строительством всех трех кадетских корпусов занималась фирма «Олимпситистрой» под руководством бизнесмена Александра Фомина.

Следствие считает, что Фомин дал Иванову взятку за преференции в строительстве данных объектов.

До этого свидетели и другие участники судопроизводства по делу о хищении денег у банка «Интеркоммерц» на сумму более 3 млрд рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.