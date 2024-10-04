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В деле Иванова фигурирует третий кадетский корпус, построенный в Твери

ТАСС: кадетка в Твери стала третьей в деле Иванова о хищении при строительстве

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Илья Питалев/РИА Новости

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов, обвиняемых в хищении при строительстве, появился кадетский корпус в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», — поделился источник агентства.

Еще два корпуса, фигурирующие в деле Иванова, находятся в Омской и Кемеровской областях. Строительством всех трех кадетских корпусов занималась фирма «Олимпситистрой» под руководством бизнесмена Александра Фомина.

Следствие считает, что Фомин дал Иванову взятку за преференции в строительстве данных объектов.

До этого свидетели и другие участники судопроизводства по делу о хищении денег у банка «Интеркоммерц» на сумму более 3 млрд рублей изобличили Антона Филатова, бывшего подчиненного экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.

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