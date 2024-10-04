Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, обвиняемого по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек) о незаконном выводе за границу 250 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок домашнего ареста установлен до 26 ноября. Вишняк является соучредителем компании Чекалина ООО «Лейтик мейкап».

До этого суд отправил Валерию Чекалину под домашний арест. Ее мужа также отправили под домашний арест.

Накануне Чекалиных задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 млн рублей.

Лерчек пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов.

Ранее Лерчек расплакалась в суде.