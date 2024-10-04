В Москве задержали угрожавшего устроить взрыв пьяного мужчины с военной сумкой

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв на северо-востоке столицы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на МВД.

4 октября телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что нетрезвый мужчина грозился устроить взрыв в районе станции московского метро «Тимирязевская». По информации канала, при себе у мужчины была большая военная сумка.

Как заявили РБК в МВД, в полицию поступило сообщение о неподобающем поведении мужчины на территории Северо-Восточного административного округа (СВАО). На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили мужчину «с внешними признаками опьянения». Его доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

«Решается вопрос о привлечении гражданина к установленной законом ответственности», — заключили в ведомстве.

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