Губернатор Подмосковья поздравил Физтех-лицей имени Капицы с десятилетием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в канун Дня учителя приехал в Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, чтобы поздравить учреждение с 10-летием и поблагодарить педагогический состав за работу. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Андрей Воробьев отметил, что директору лицея Марине Машковой удалось собрать профессиональную команду, которая вносит заметную лепту в образование не только Подмосковья, но и всей страны.

Обращаясь к школьникам, губернатор пожелал им воплотить самые смелые мечты.

Он также поблагодарил сообщество выпускников физтеха и сам лицей за вовлеченность в образовательный процесс и реализацию амбициозных задач.

«Мне очень приятно, что тот замысел, который многим казался очень смелым, поддержал наш президент. И еще раз хочу подчеркнуть: построить эту красоту, насытить лаборатории оборудованием — непростая задача. Но гораздо важнее, что все эти лаборатории наполнены счастливыми детьми и опытными учителями», — заявил Андрей Воробьев.

Физтех-лицей им. П.Л. Капицы — это школа нового типа, созданная при поддержке национального проекта «Образование». Ее задача — формирование среды, максимально раскрывающей творческий потенциал учеников.

В этом году лицей был признан лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав МГУ.

В 2024 году юбилей празднует не только учебное заведение. Вся страна отмечает 130-летие со дня рождения физика, нобелевского лауреата Петра Капицы.

Сегодня в лицее обучаются 1160 ребят из разных городов России. Они получают образование по инженерно-физическому, информационно-технологическому, математическому, социально-экономическому, физико-математическому, физико-химическому и другим профилям.

На базе лицея созданы интернат, ФОК, спортивные площадки и пресс-центр.