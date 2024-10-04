Дуров впервые показал одного из своих детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые опубликовал фотографию с одним из своих детей. Снимок появился в его личном Telegram-канале.

«Пока мы терпеливо ждем, пока Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем», — написал предприниматель.

Бизнесмен уточнил, что на фотографии рядом с ним сидит его старшая дочь. Кадр был сделан в 2013 году, когда ребенок показывал Дурову, «как запустить мессенджер».

«Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим (разработкой Telegram. — «Газета.Ru»)», — добавил предприниматель.

По информации журнала Forbes, у Павла Дурова есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко. Старшая дочь Алина родилась в 2009 году, а на следующий год на свет появился сын Михаил.

Летом текущего года проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила Forbes, что является матерью еще троих детей основателя Telegram. По просьбе журналистов она предоставила копии свидетельств о рождении, в которых в качестве отца детей указан Дуров. В результате корреспонденты сообщили, что получили подтверждение подлинности документов.

Впоследствии Болгар обвинила Дурова в шантаже. Она рассказала, что бизнесмен перестал давать ей деньги на детей и добился блокировки ее банковских карт. Более того, он пытался заставить женщину переехать к нему в Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

18 сентября стало известно, что мать троих детей предпринимателя считает Telegram совместно нажитым с ним имуществом. Так она охарактеризовала мессенджер в одном из своих постов в социальных сетях.

Ранее Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей.