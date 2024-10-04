Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил под домашний арест блогера Чекалина

Суд отправил под домашний арест блогера Чекалина за незаконный вывод денег

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина за незаконный вывод денег за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласил решение судья.

Позже адвокат Чекалина Константин Третьяков сообщил, что его клиент не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС.

Обвинение подозревает блогеров Артема и Валерию (Лерчек) Чекалиных в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

В свою очередь прокурор Троицкого суда Москвы сообщил, что Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Лерчек не признает вину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами