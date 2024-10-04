Суд отправил под домашний арест блогера Чекалина

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест блогера Артема Чекалина за незаконный вывод денег за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласил решение судья.

Позже адвокат Чекалина Константин Третьяков сообщил, что его клиент не признал свою вину. Об этом пишет ТАСС.

Обвинение подозревает блогеров Артема и Валерию (Лерчек) Чекалиных в незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей по подложным документам.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

В свою очередь прокурор Троицкого суда Москвы сообщил, что Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Лерчек не признает вину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей