Суд отправил в СИЗО организатора преступного сообщества по делу Cryptex

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Иванова — шестого фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex, подозреваемого в организации преступного сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

О его аресте просили следователи. Фигурант проведет в следственном изоляторе 1 месяц и 27 суток — до 30 ноября, проинформировали в суде.

В публикации говорится о том, что Иванова подозревают в совершении четырех преступлений: организация преступной организации, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот платежей и незаконная банковская деятельность.

Накануне суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптобиржи Cryptex — Александра Терещенко, Руслана Ореховского и Романа Ореховского. Позже аналогичную меру пресечения избрали Елене Поляковой и Артему Лысенко.

2 октября Следственный комитет России сообщил, что в отношении основателей Cryptex возбудили уголовное дело. Помимо криптобиржи, они создали UAPS — анонимную платежную систему. В СК заявили, что главные клиенты этих сервисов — хакеры и киберпреступники. По версии следствия, в прошлом году сумма оборота преступного сообщества составила 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.

Ранее суд приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.