Суд на Украине отказался защищать директора музея Голодомора

Голосеевский районный суд Киева отказал и. о. генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак в иске о защите ее достоинства и деловой репутации из-за притеснений по причине полноты. Об этом сообщила Ассоциация женщин-юристов Украины «ЮрФем».

В 2023 году адвокат депутата Верховной рады после мероприятия, проведенного в музее для прессы, написал в соцсети: «А вы видели, как выглядит и. о. гендиректора Музея Голодомор Леся Гасиджак? Это какое-то издевательство над памятью о Голодоморе».

По его мнению, такой музей должен возглавлять «солдат, который прошел плен и знает, что такое голод».

После этого Гасиджак подала в суд, но он не нашел в словах адвоката ничего противозаконного. Сторона ​​защиты пообещала подать апелляцию на данное решение.

До этого в Карелии суд обязал депутата выплатить 70 тыс. рублей за оскорбление активистки. Она во время заседания назвала женщину «курицей», а также заявила ей, что она ее «бесит». На фоне скандала чиновница сложила полномочия председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Ранее МВД объявило в розыск активистку феминистского движения.