В Москве начался фестиваль «Золотая осень»

Фестиваль «Золотая осень» в Москве охватит около 30 площадок в этом году, сообщается на сайте mos.ru.

Для посетителей выступят кавер-группы и известные артисты, пройдут представления кукольного театра, а также различные кулинарные поединки.

На рыбных рынках «Митино Парк» и «Москва – на волне» посетители смогут узнать новые рецепты селедки под шубой, креветок темпура, мидий и картофеля фри. Также более 20 ресторанов подготовили специальные осенние гастрономические маршруты.

На прилавках фестиваля посетители смогут приобрести различные ремесленные крафтовые сыры, грибы, ягоды, мед и другие фермерские продукты. Также впервые в «Москинопарке» в деревне Юрово организуют гастрономический парк.

На различных площадках фестиваля пройдут концерты популярных кавер-групп и известных исполнителей, среди которых Top-5, Vibe Dance, Маша Кольцова и другие.

Также для юных посетителей на разных площадках фестиваля проведут кукольные представления, такие как «Домовенок Кузя», «Сказка про репку» и другие.

Фестиваль «Золотая осень» пройдет в столице с 4 по 13 октября.