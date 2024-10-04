Москвичам покажут картины Николая Рериха на ВДНХ

В Музее Востока на ВДНХ открылась юбилейная выставка «Миры Майтреи», приуроченная к 150-летию философа и художника Николая Рериха, сообщается на сайте mos.ru.

Посетителям выставки покажут картины, металлическую скульптуру и традиционную буддийскую живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока.

Также на выставку привезли серию из 6 картин «Майтрея» из собрания Нижегородского государственного художественного музея.

Организаторы рассказали, что на выставке можно будет увидеть одну из последних картин Николая Рериха – «Приказ (завет) учителя», считающуюся символом достижений и яркой жизни художника.

Напомним, наследие Николая Рериха насчитывает более 5 тыс. живописных произведений.

Посетить выставку можно будет до 16 февраля 2025 года.