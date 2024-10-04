Лукашенко назвал условие для начала войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на вертолет поводом для начала войны. Слова главы республики передает агентство БелТА.

«Знаете: сбить вертолет президента — это война, которая украинцам не нужна», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что операторы дронов видели вертолет. Однако тут президент союзного государства, как он заявил, «не парится», поскольку произошедшее — проблемы Службы безопасности.

Среди прочего президент Белоруссии отметил, что следует понимать факт нахождения на фронте, когда «за забором идет война». Также Лукашенко определил для себя главную задачу — не допустить втягивания в Белоруссии в этот конфликт.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время полета Лукашенко над Беларусью. Накануне посещения главой государства Брестской области СМИ сообщали, что в воздушном пространстве страны были замечены два дрона.

17 сентября Лукашенко сообщил, что Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.