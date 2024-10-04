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Российский пожарный получил четверть миллиона рублей за победу в фотоконкурсе

Пожарный из Мурманска Новиков выиграл фотоконкурс РГО и получил 250 тысяч рублей

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Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области/VK

Пожарный из Мурманска Виталий Новиков получил четверть миллиона рублей за победу в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На фотографии Новикова изображен моряк с трубкой на фоне судна «Дальние Зеленцы». Этот снимок принес ему победу в номинации «Россия в лицах».

«Впечатление от увиденного было настолько сильным, что иногда было сложно понять, где граница между реальным и виртуальным», — заявили организаторы.

Всего в конкурсе приняли участие авторы более 46 тысяч работ в 11 разных номинациях.

Недавно компания Apple объявила победителей ежегодного фотоконкурса iPhone Photography Awards 2024. Среди них был житель Петербурга.

Он стал победителем в категории «Портрет». Для участия в конкурсе он отправил черно-белое фото с девушкой. Кадр был сделан на iPhone X 2017 года.

Ранее в Москве объявили победителей конкурса видеороликов «Россия твоими глазами!».

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