Пятому фигуранту дела криптобиржи Cryptex избрали меру пресечения

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Артема Лысенко — пятого фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex по организации преступного сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант проведет под домашним арестом 1 месяц и 27 суток — до 30 ноября, отметили в суде. В отношении Лысенко установили ряд ограничений и запретов.

Накануне суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела криптобиржи Cryptex — Александра Терещенко, Руслана Ореховского и Романа Ореховского. Позже аналогичную меру пресечения избрали Елене Поляковой.

2 октября Следственный комитет России проинформировал, что на основателей Cryptex завели уголовное дело. Помимо криптобиржи, они создали UAPS — анонимную платежную систему. В СК подчеркнули, что главные клиенты этих сервисов — хакеры и киберпреступники. По версии следователей, в 2023 году сумма оборота преступного сообщества составила 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.

Ранее суд приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.