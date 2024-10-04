Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На российских маркетплейсах заметили домики для квадроберов

На российских маркетплейсах появились дома для квадроберов

close
Avito

На российских маркетплейсах появились «домики для квадроберов». На необычные товары обратили внимание корреспонденты lenta.ru.

Дом для квадроберов (детей и подростков, которые наряжаются в животных и имитируют их поведение. — «Газета.Ru») внешне напоминает будку для собак. Один из представленных экземпляров сделан из ЛДСП. Из карточки товара следует, что высота дома составляет 100 сантиметров, глубина — 78 сантиметров. По мнению продавцов, будка подойдет «для детей разного возраста». В описании товара также говорится, что дом «способствует развитию фантазии и ролевых игр, создавая для ребенка пространство, где он может почувствовать себя настоящим «квадробером». На маркетплейсах встречаются похожие товары с другими параметрами.

До этого на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов. Состав не уточняется, но продавец заявляет, что корм сладкий.

Ранее в уральской школе заметили смешной плакат про квадроберов и эволюцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами