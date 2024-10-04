На российских маркетплейсах заметили домики для квадроберов

На российских маркетплейсах появились «домики для квадроберов». На необычные товары обратили внимание корреспонденты lenta.ru.

Дом для квадроберов (детей и подростков, которые наряжаются в животных и имитируют их поведение. — «Газета.Ru») внешне напоминает будку для собак. Один из представленных экземпляров сделан из ЛДСП. Из карточки товара следует, что высота дома составляет 100 сантиметров, глубина — 78 сантиметров. По мнению продавцов, будка подойдет «для детей разного возраста». В описании товара также говорится, что дом «способствует развитию фантазии и ролевых игр, создавая для ребенка пространство, где он может почувствовать себя настоящим «квадробером». На маркетплейсах встречаются похожие товары с другими параметрами.

До этого на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов. Состав не уточняется, но продавец заявляет, что корм сладкий.

Ранее в уральской школе заметили смешной плакат про квадроберов и эволюцию.