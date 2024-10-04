Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Чекалиных

Следствие попросит отправить под домашний арест блогеров Валерию и Артема Чекалиных, обвиняемых в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Троицкий суд Москвы.

«Следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Валерия Чекалина (Лерчек) пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов.

3 октября Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 миллионов рублей.

Ранее адвокат Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм.