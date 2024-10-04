Скончалась мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц

На 91-м году жизни скончалась художник-мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Об этом сообщает Telegram-канал »Мульти-Шмульти».

«Сегодня ночью (на 4 октября — «Газета.Ru») ушла еще одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», — говорится в публикации.

Как пишет источник, Восканьянц работала над такими мультфильмами, как «Три толстяка», «Дюймовочка», «Сказка о золотом петушке», «Бременские музыканты». Кроме того, художник принимала участие в создании «Конька-Горбунка», «Голубого щенка», а также «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и многих других картинах.

«Мульти-Шмульти» отмечает, что Марина Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее «визитка» — гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик».

Восканьянц родилась 2 января 1934 года в Москве. С 1945 по 1951 год занималась в изостудии Московского Центрального Дворца пионеров. В 1952 году получила первую премию, художник была удостоена золотой медали президентом Индии за участие в международной выставке детского рисунка в Дели.

Затем, в 1956—1958 году училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме», а с 1959 по 1991 год мультипликатор являлась одной из ведущих художников на киностудии.

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