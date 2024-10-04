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В Москве мужчина угрожает устроить взрыв около метро

«360»: в Москве мужчина угрожает устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская»

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РИА «Новости»

В Москве пьяный мужчина угрожает устроить взрыв в районе станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственный источник.

По информации канала, мужчина находится в машине скорой помощи, при себе у него имеется большая военная сумка.

13 июня стало известно, что подростка из Красноярска задержали после сообщений о минировании. Инцидент произошел в Свердловском районе города. В течение трех дней местная школа получала звонки, в которых неизвестный рассказывал об опасных предметах на территории школы. Каждый раз специалисты выезжали на место, но ничего не находили. Вскоре выяснилось, что к произошедшему мог быть причастен местный школьник. По версии следствия, подросток в публичном чате предложил «заминировать» учебное заведение за деньги. В результате один из участников выполнил условия и получил тысячу рублей.

Ранее в Москве мужчина открыл в квартире газ и угрожал все подорвать.

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