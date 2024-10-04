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Шансы Харатьяна на победу в суде по делу о залоговом авто назвали небольшими

Юрист Воропаев: шансы Харатьяна выиграть суд по делу о залоговом авто невелики

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Несмотря на то, что дилер при продаже автомобиля обязан сообщать о наличии залога, проверять этот факт должен покупатель. Если проверки нет, то он считается недобросовестным приобретателем и вряд ли имеет шансы на отстаивание своих интересов. Так в беседе с 360.ru автоюрист Лев Воропаев прокомментировал дело актера Дмитрия Харатьяна о залоговой машине.

Напомним, Харатьян не может зарегистрировать новый автомобиль из-за спора между продавцами. Он купил его в автосалоне, после чего выяснилось, что компания-экспортер внесла поставщика авто в нотариальный залог и поставила запрет на регистрационные действия. Автомобиль — китайского производства, из-за чего актер не может его зарегистрировать, пока не разрешится спор между китайцами и местными продавцами.

«Вы заблаговременно не проверили эту информацию, и поэтому очень часто суды отказывают в защите прав. Потому что у него имелись все средства, необходимые для того, чтобы проверить, находился ли автомобиль в залоге либо нет», — оценил ситуацию юрист.

Проверить наличие залога можно довольно быстро на сайте нотариальной палаты, введя идентификационный номер авто.

У дилера тоже есть обязанность предупреждать покупателя о том, что автомобиль в залоге. В противном случае покупатель может расторгнуть договор и вернуть свои деньги за машину, ведь договор, по сути, не был соблюден, объяснил Воропаев.

В то же время актеру, по его мнению, защитить свои права будет нелегко, так как он все-таки не проверял автомобиль при покупке на наличие залога. Но есть вероятность, что суд может поддержать его благодаря публичности, заключил юрист.

Ранее были названы пять автомобилей, которые подешевели в сентябре.

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