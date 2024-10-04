Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уже 70 регионов России начали спасать лес

Акция «Сохраним лес» объединила уже 70 регионов России

close
Пресс-служба акции «Сохраним лес»

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» прошло в Ростовской области 4 октября: она стала 70-м регионом, который присоединился к осеннему проекту по восстановлению леса. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе проекта.

В лесу на территории Шолоховского района, который пострадал в результате пожаров в 2010 году, высадили новый бор из 4000 сеянцев сосны. Площадь горельника, усаженного деревьями заново, составила 1,5 гектара.

«Основная идея и цель акции «Сохраним лес» — высадить порядка 70 млн деревьев на территории РФ, и мы, безусловно, внесем в это дело и свой вклад», – заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Красавин.

В регионах организовать акцию помогли корпоративные волонтеры РЖД и участники движения «Экосистема».

Самый крупный проект по восстановлению лесов в России проводится с 2019 года в рамках исполнения указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», в поддержку нацпроекта «Экология».

Ранее ДНР поддержала «Сохраним лес» в годовщину воссоединения с Россией.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами