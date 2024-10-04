Уже 70 регионов России начали спасать лес

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» прошло в Ростовской области 4 октября: она стала 70-м регионом, который присоединился к осеннему проекту по восстановлению леса. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе проекта.

В лесу на территории Шолоховского района, который пострадал в результате пожаров в 2010 году, высадили новый бор из 4000 сеянцев сосны. Площадь горельника, усаженного деревьями заново, составила 1,5 гектара.

«Основная идея и цель акции «Сохраним лес» — высадить порядка 70 млн деревьев на территории РФ, и мы, безусловно, внесем в это дело и свой вклад», – заявил и.о. министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Красавин.

В регионах организовать акцию помогли корпоративные волонтеры РЖД и участники движения «Экосистема».

Самый крупный проект по восстановлению лесов в России проводится с 2019 года в рамках исполнения указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», в поддержку нацпроекта «Экология».

Ранее ДНР поддержала «Сохраним лес» в годовщину воссоединения с Россией.