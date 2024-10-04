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Почти половина россиян дают имя своим роботам-пылесосам

Rambler&Co: 22% россиян любят убирать квартиру самостоятельно

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Freepik.com

Почти половина россиян (42%) придумывают имя для своего робота-пылесоса, в 20% случаев эти имена похожи на клички домашних животных, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Примерно каждый пятый россиянин (22%) делает уборку в квартире самостоятельно, 35% опрошенных относят к уборке нейтрально, а 43% не любят ей заниматься.

Говоря о любимых занятиях во время уборки, 17% респондентов отметили, что им нравится выносить мусор и расставлять предметы по своим местам, 14% любят мыть посуду, а 13% — чистить полы пылесосом.

Меньше всего участникам опроса (10%) нравится чистить сантехнику, протирать окна и мыть полы.

Почти половина респондентов (46%) назвали уборку рутиной, 21% считают это занятие медитативным, а 31% опрошенных раздражает делать уборку в квартире. Также 6% вообще не убираются в квартире.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Всего в нем приняли участие более 9 тыс. респондентов возрастом от 18 до 60 лет.

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