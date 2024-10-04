Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Репетиция холода»: синоптик о погоде в Москве в выходные

Синоптик Шувалов: на Москву и Подмосковье идет похолодание

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

На Москву и Подмосковье надвигается похолодание. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он посоветовал запастись горячим чаем и уютным пледом.

«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14 градусов, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья», — сообщил Шувалов.

Во вторник, по его словам, в столичном регионе будет уже 5-10°C и ожидается сильный дождь.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что заморозки придут в Москву в середине октября — температура воздуха в эти дни опустится ниже нуля. В 20-х числах ожидается дождь с мокрым снегом. Однако снежного покрова пока не будет — вероятнее всего, снег будет таять в воздухе, спрогнозировала специалист.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о перспективах начала отопительного сезона в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами