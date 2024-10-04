«Репетиция холода»: синоптик о погоде в Москве в выходные

На Москву и Подмосковье надвигается похолодание. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он посоветовал запастись горячим чаем и уютным пледом.

«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14 градусов, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья», — сообщил Шувалов.

Во вторник, по его словам, в столичном регионе будет уже 5-10°C и ожидается сильный дождь.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что заморозки придут в Москву в середине октября — температура воздуха в эти дни опустится ниже нуля. В 20-х числах ожидается дождь с мокрым снегом. Однако снежного покрова пока не будет — вероятнее всего, снег будет таять в воздухе, спрогнозировала специалист.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о перспективах начала отопительного сезона в Москве.