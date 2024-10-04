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В аэропорту Внуково застраховали склады на случай атак беспилотников

В аэропорту Внуково застраховали склады на случай диверсий и атак беспилотников

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Склады с авиационным топливом на территории московского аэропорта Внуково застраховали на случай диверсий и атак беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, АО «Топливо-заправочный сервис», которое занимается хранением, продажей и заправкой авиатоплива, застраховало от диверсий и террористических атак 28 тыс. тонн топлива на 2,2 млрд рублей. Согласно документам, оно находится на складах на Заводском шоссе. Она обязана заплатить девять миллионов страховой компании «Согаз» в качестве страховой премии. Контракт заключен на год.

В страховые случаи, согласно документам, не входят убытки от ядерного взрыва и «от захвата либо законной или незаконной оккупации, если только убытки или ущерб не вызваны актами терроризма или диверсии» и кибератак.

Протесты, беспорядки, войны, специальные военные операции, мятежи, восстания и других действий вооруженных сил также не включены в страховые случаи.

Договор был заключен в сентябре этого года.

10 сентября аэропорт Жуковский после атаки беспилотников был парализован почти на весь день.

Ранее в аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериалами.

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