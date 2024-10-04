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В Госдуме нашли противоречие в идее отдавать мальчиков отцам при разводе родителей

Депутат Буцкая: идея отдавать мальчиков отцам при разводе имеет противоречие

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РИА Новости

Инициатива оставлять мальчиков с отцами после развода родителей, чтобы они получили «мужское» воспитание, имеет противоречия. Об этом RuNews24.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, учредитель движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

«Институтом семьи предусмотрено, что дети живут с обоими родителями. После развода суд принимает взвешенное решение о том, с кем останутся дети, будь то мальчик или девочка. Инициатива имеет противоречие», — подчеркнула депутат.

26 сентября депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил в своем Telegram-канале, что для решения проблемы с неуплатой алиментов «необходимо после развода оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами». По мнению парламентария, «адекватные мужчины» не станут требовать алиментов с бывших жен.

В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что предлагает отдавать мальчиков на воспитание только «социально-ответственным» отцам, которые хотят заниматься сыновьями. Депутат добавил, что мальчикам нужен «отец рядом», а в девочках он «не разбирается».

Ранее член Госдумы Светлана Бессараб оценила идею депутата отдавать мальчиков отцам при разводе родителей.

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