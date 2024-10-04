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В Сбере назвали самые улыбчивые города России

Клиенты Сбера оплатили покупки «улыбкой» 13 млн раз с начала года

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Shutterstock/FOTODOM

Южно-Сахалинск в 2024 году стал самым улыбчивым городом, сообщает пресс-служба банка.

Второе место занял Петропавловск-Камчатский, а третье – Тюмень. Также в первую пятерку вошли Северодвинск и Екатеринбург. Улыбчивость города рассчитывалась по количеству транзакций по биометрии на душу населения за август 2024 года.

В Сбере отметили, что клиент из Владимира воспользовался сервисом «оплата улыбкой» 962 раза с начала года.

Всего с начала 2024 года россияне оплатили покупки по биометрии 13 млн 152 тыс. раз.

Чаще всего, по данным Сбера, сервисом «оплата улыбкой» пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в Сбере отметили, что транзакции по биометрии чаще всего совершаются в период с 12 до 20 часов, а «оплатой улыбкой» чаще всего пользуются в кафе и продуктовых магазинах.

Напомним, Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» летом 2023 года. Всего банк установил в России уже 800 тыс. био-терминалов, а к концу года Сбер планирует увеличить их количество до 1 млн.

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