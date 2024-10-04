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Похититель кенгурят раскрыл мотивы преступления

Похититель кенгурят рассказал, что хотел обменять детенышей на обезьяну

Похититель кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областей раскрыл мотив преступлений. На суде мужчина признался, что хотел обменять одного из них на обезьяну. Об этом сообщает РИА Новости.

Похититель Иван Некрасов отметил, что не придумал другого способа заполучить желаемое.

«Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел обменять, она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить», — пояснил мужчина.

По словам корреспондента информационного агентства, поведение мужчины 1993 года рождения на суде можно назвать не соответствующим возрасту. Во время заседания он сбивался с темы, перебивал, задавал вопросы, не относящиеся к теме. На вопрос о своем полном имени обвиняемый отметил «Ваня», а свою мать представил как Лену.

Решением суда обвиняемого поместили под арест на один месяц и 26 дней.

Ранее в Ярославском зоопарке сообщили о возвращении кенгуренка Кроша.

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