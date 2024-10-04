В Ярославле арестовали похитителя кенгуру

Обвиняемый в краже кенгуру из ярославского зоопарка арестован на один месяц и 26 дней. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Заволжском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения 31-летнему Ивану Некрасову, которого задержали за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. Представитель Заволжского районного суда сообщала агентству, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных — ярославского кенгуренка по кличке Крош.

Днем 3 октября МВД задержало подозреваемого в похищении Кроша. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Отмечается, что фактов хищения кенгуру было как минимум два. Первое животное украли 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля, а еще двух — через три дня в Калужской области. Один из них не выжил.

До этого в Ялтинском горнолесном заповеднике неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Птиц удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

Ранее в Госдуму потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.