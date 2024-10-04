Кенгуренок Крош вернулся в Ярославский зоопарк

Кенгуренок по кличке Крош, которого украли из Ярославского зоопарка, вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

«Сегодня случилось чудесное и невероятно радостное событие для всего коллектива Ярославского зоопарка, для всех неравнодушных людей, которые вместе с нами надеялись и верили, что Крош найдется!» — обратились сотрудники зоопарка к подписчикам.

Специалисты отметили, что детеныша уже успели осмотреть ветеринары: кенгуренок здоров. Вместе с сообщением о возвращении Кроша сотрудники парка опубликовали видео, на котором детеныш бодро скачет по клетке.

По словам зоологов, несколько дней кенгуренок проведет в клинике, после чего его вернут в вольер к родителям.

«Очень ждем их встречи! Мы обязательно заранее сообщим, когда Крош будет готов к переезду, и с радостью разделим с вами это событие», — заверили сотрудники зоопарка.

До этого Ярославский зоопарк опубликовал видео со спасенным кенгуренком из калужского Парка птиц.