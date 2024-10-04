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Жителей Запорожской области призвали осматривать машины после взрыва в Энергодаре

Балицкий: гражданам стоит оставаться бдительными на фоне взрыва в Энергодаре

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей региона следить за своими автомобилями на фоне инцидента в Энергодаре, где подорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС Андрея Короткого. Об этом глава субъекта написал в своем Telegram-канале.

«Призываю всех не терять бдительности, всегда быть начеку, осматривать свои машины, контролировать обстановку», — заявил Балицкий.

По его словам, покушение на Короткого показало «звериную натуру» Киева, и жителям Запорожской области следует оставаться осмотрительными до тех пор, пока противник не будет полностью уничтожен.

Автомобиль Андрея Короткого подорвали утром 4 октября. Видео случившегося опубликовали ресурсы украинской разведки, косвенно намекнув на причастность ГУР к случившемуся.

Позднее факт трагедии подтвердил Следственный комитет РФ, который возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бердянске произошел теракт против бывшего судьи.

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