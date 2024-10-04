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Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка «Москино»

Сергей Жигунов: кинопарк «Москино» позволяет воссоздать любую сцену

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Е.Самарина/Mos.ru

В кинопарке «Москино» можно воссоздать любую сцену для разных картин, цитирует актера и режиссера Сергея Жигунова сайт mos.ru.

«Многие декорации, в которых мне довелось работать, утрачены. Кинопарк «Москино» позволяет снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции», — сказал он.

В кинопарке можно не только снимать фильмы, но и проводить различные мероприятия и экскурсии.

Специалисты уже воссоздали архитектурный ансамбль Соборной площади Москвы с макетами Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, колокольню Ивана Великого и другие шедевры.

По словам генерального продюсера и актера кинокартины «Враг у ворот» Александра Новина, кинопарк «Москино» позволяет зрителям ощутить атмосферу любимых кинокартин.

«Декорация «Москва 1940-х» оживила то время, и каждый кадр наполнялся историей. Это было не просто создание фильма, а погружение в эпоху, где любая деталь имела значение», — отметил он.

На данный момент в кинопарке завершили первый этап развития, в рамках которого специалисты построили 18 натуральных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры.

На втором этапе на территории построят 20 натурных площадок, на третьем – 26. Всего в кинопарке «Москино» к 2030 году будет 60 натурных площадок. Всего площадь кинопарка превысит 1,1 гектара.

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