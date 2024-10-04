Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как выбрать рис

Врач Лазуренко: людям с диабетом не стоит есть белый рис

close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Рис нужно выбирать в зависимости от состояния здоровья, рассказала Pravda.Ru диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

Так, по ее словам, людям с нарушением углеводного обмена, ожирением, сахарным диабетом или предожирением не стоит есть белый, шлифованный, круглый рис, потому что он может резко повышать уровень глюкозы в крови. Она отметила, что это может усугубить проблему. Вместо этого врач советует выбирать коричневый, бурый или черный рис, в котором содержится большее количество клетчатки. Последняя поможет нормализовать работу пищеварения и даст ощущение сытости.

«А если, например, человек стремится заниматься силовой нагрузкой или у него интенсивная нагрузка, то здесь можно уже рассматривать вариант внедрения белка по правилу тарелки. Разные варианты риса можно использовать. Самое главное — не навредить себе и с выбором осознанным и осмотрительным подходить к нему», — заключила Лазуренко.

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко до этого говорила, что рис не следует сочетать с мясом, поскольку это может привести к неблагоприятным последствиям для желудочно-кишечного тракта.

Ранее врачи назвали крупу, которая может быть опасна для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами