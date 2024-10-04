Олимпийский чемпион Мехонцев задержал преступника, сбежавшего из суда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев поучаствовал в задержании подозреваемого, сбежавшего из суда. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 2 октября у здания Верх-Исетского районного суда. Проезжавший мимо спортсмен увидел, как незнакомец отбивается от силовика. Оказалось, что у него нет с собой наручников, но спецсредство нашлось в автомобиле у Мехонцева.

«Я вернулся к машине, достал оттуда свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их силовику. Тот возился какое-то время, поэтому мне пришлось заломать руки злоумышленнику, чтобы сотрудник мог спокойно надеть наручники. Оказалось, что мужчина сбежал из здания суда. Он кого-то пьяный задавил на машине», — объяснил боксер, подтвердив информацию инсайдера.

Как уточняется, Мехонцев выиграл золото на летних Олимпийских играх-2012 в Лондоне, в 2009 году он также становился чемпионом мира, а в 2008 и 2010-х годах — чемпионом Европы.

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