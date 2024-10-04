На Алтае ревнивец избил сожительницу и посадил ее на цепь

В Алтайском крае передали в суд дело в отношении 65-летнего местного жителя, его обвиняют по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» УК РФ. Об этом сообщили в краевом Следственном управлении СК РФ.

Правоохранители установили, что 11 мая 2024 года в одном из сел Табунского района обвиняемый поссорился с сожительницей, приревновав ее к другому. Мужчина находился с состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, он несколько раз ударил женщину по голове деревянной битой. Затем он силой дотащил потерпевшую к постройке во дворе, где связал ей руки, после чего пристегнул ее к металлической цепи. На следующий день обвиняемый освободил сожительницу.

В следственных органах уточнили, что собрали достаточную доказательную базу, которая свидетельствует, что женщину действительно временно лишили свободы. СК передал дело в суд.

Ранее в Тюменской области мужчина подкараулил на улице бывшую супругу, насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез в лес, где приковал цепью к дереву и скрылся.