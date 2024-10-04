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Спасение толпы людей, застрявшей в лифте в многоэтажке, попало на видео

В Новосибирске мужчина освободил толпу застрявших в лифте и попал на видео

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В одном из многоквартирных домов Новосибирска в лифте застряла сразу толпа народу. Вызволил всех один из жильцов дома. «Спасательную операцию» зафиксировала камера, установленная в подъезде. Видео с нее опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах мужчина в кожаной куртке силой раздвигает двери лифта, который встал, не доехав до этажа буквально метр. После открытия двери один за одним оттуда начинают выходить пассажиры. Всего в кабине застряли десять человек. Сколько времени они просидели взаперти, не уточняется. Судя по довольным лицам людей, все из них были рады освобождению.

В комментариях к ролику подписчики канала пошутили, что лифт показался им «резиновым». Часть пользователей предположили, что оборудование не выдержало такой нагрузки, поэтому вышло из строя.

Ранее в Уфе две женщины с детьми устроили в лифте потасовку и попали на видео.

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