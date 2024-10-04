Флористы раскрыли, какие цветы вызовут у учителя головную боль

Президент сообщества флористов России Светлана Карелина в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала не выбирать в подарок учителям цветы с сильным запахом. По ее словам, лучше всего для поздравления с профессиональным праздником подойдут композиции в корзине.

«Избегайте цветов с сильным ароматом, таких как лилии и гиацинты. Слишком сильный концентрированный аромат в помещении может вызвать головную боль и нежелательные аллергические реакции как у учеников, так и у самого преподавателя. Классические розы — отличный выбор для любого случая. Роза — королева цветов, любима практически всеми и удовлетворит самый изысканный вкус. При выборе сборного букета убедитесь, что цветы свежие и без дефектов. Свежеть цветка прекрасно определяться визуально. Композиции в корзине, ящичке или шляпной коробке — самый удобный вариант, так как цветы уже подготовлены и обеспечены водой, не нужно дополнительно искать вазу. Такие композиции стоят дольше», — сказала она.

5 октября ежегодно празднуется День учителя — один из самых популярных в России профессиональных праздников. Подробнее о его истории, традициях и идеях подарка – в материале «Газеты.Ru».

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