Флористы дали 6 советов, как продлить жизнь букетам

Чтобы дольше сохранить жизнь подарочному букету, необходимо правильно подобрать размер вазы, подстричь стебли цветам и использовать холодную воду. Такие советы «Газете.Ru» дала президент сообщества флористов России Светлана Карелина.

«Цветы — это прекрасный подарок, но чтобы они радовали вас как можно дольше, нужно знать несколько секретов их сохранения. Выберите чистую вазу, которая соответствует объему букета. Не ставьте большой букет в маленькую вазу — цветы быстро выпьют воду и завянут. Если цветы какое-то время были без воды, обязательно сделайте свежий срез стеблей на три-пять сантиметров, чтобы удалить воздушную пробку. Используйте чистую, холодную воду. Убедитесь, что стебли цветов погружены в воду на 1/3 длины. Следите за тем, чтобы все стебли, даже те, которые короче, уходили в воду. Меняйте воду в вазе раз в три дня, при необходимости чаще.

Если вы видите, что вода помутнела, то незамедлительно поменяйте воду. При замене воды повторите процедуру: мойте вазу, подрезайте цветы и наливайте свежую воду», — сказала она.

Карелина добавила, что с букета обязательно нужно снять упаковку, поскольку на сохранность цветов она не влияет.

«Обработка: удалите листву и шипы со стеблей до места связки букета. Это предотвратит гниение и сохранит воду чистой. Сделайте свежий срез острым секатором или ножом. Тупой инструмент травмирует стебли и закупорит сосуды, затрудняя поступление воды. Подрезайте жесткие стебли под углом 45 градусов, а мягкие стебли (тюльпаны, нарциссы) — прямым срезом. После подрезки немедленно поставьте цветы в воду. Снимите упаковку с букета. Она не нужна для сохранения цветов. Упаковка, даже самая красивая, нужна только для эстетики дарения, а также считается исключительно транспортировочным материалом», — пояснила она.

Флорист отметила, что цветы нельзя ставить в теплое место и на сквозняки.

«Избегайте размещения цветов рядом с источниками тепла (обогреватели, под батареями на подоконниках в холодное время года, под прямыми солнечными лучами). Цветы не любят сквозняков и резких перепадов температур. Им комфортно в прохладных местах. В зимнее время, после прихода с улицы, дайте цветам нагреться до комнатной температуры перед обработкой и постановкой в воду», — уточнила Карелина.

Исполнительный директор сообщества флористов России Елена Третьякова в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что букеты нельзя ставить рядом с фруктами, потому что они «выделяют этилен», из-за которого цветы быстрее увядают.

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