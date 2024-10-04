Следовавший в Москву самолет экстренно запросил посадку в другом городе

Лайнер авиакомпании S7 маршрутом Чита — Москва совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта им. А.И. Покрышкина.

Пилоты приняли решение прервать полет из-за больного пассажира. С ним, по словам сотрудников пресс-службы, работает бригада медиков.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что после завершения работы врачей и дозаправки самолет вылетит в место назначения.

До этого самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Сочи – Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в египетском Шарм-эш-Шейхе. Представители авиакомпании заявили, что в связи с рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана авиакомпания приняла решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи.

Ранее стало известно, что к 2027 году парк российских авиакомпаний будет на 25% состоять из отечественных самолетов.