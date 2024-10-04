МВД Чувашии назвало число пострадавших при столкновении грузовика с микроавтобусом

Тринадцать человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом под Чебоксарами. Об этом сообщило МВД Чувашии в Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 8:35 (мск) на 635 км трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы в пригороде Чебоксар. Грузовая машина столкнулась с микроавтобусом пригородного маршрута №242.

«От сильного удара сзади пассажирское транспортное средство легло набок. По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок», — проинформировали в ведомстве.

Медицинские работники уже оказывают помощь пострадавшим, нескольким из них, включая несовершеннолетнего, потребовалась госпитализация.

Экипажи Госавтоинспекции и спасатели продолжают работать на месте ДТП, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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