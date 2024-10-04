Россиянам рассказали, какие подарки на День учителя могут расценить как взятку

В России по закону запрещено дарить учителям подарки стоимостью выше 3 тысяч рублей, так как это расценивается как взятка. Причем даже от всего класса сумма, потраченная на подарок, не должна превышать эту цифру – не имеет значения, сколько дарителей складываются, предупредили в беседе с RT специалисты Роскачества.

Ограничение по стоимости подарка прописано в статье 575 ГК РФ. Однако количество подарков, которые можно преподнести педагогу, законом не ограничивается.

«Поэтому если родители захотят подарить несколько предметов, то правило о трех тысячах распространяется на них по отдельности. То есть каждый из этих предметов должен быть не дороже трех тысяч рублей», — объяснили в Роскачестве.

Также стоимость подарка от класса не должна превышать трех тысяч рублей, напомнили эксперты ведомства. Они порекомендовали делать выбор в пользу цветов, сувениров, канцелярии – все это позволит избежать двусмысленного подтекста. Важно помнить, что, если подарок в виде материальной ценности предоставляется при условии услуги или уступки – к примеру, хорошей оценки – это уже расценивается как коррупция.

В открытках и записках тоже нужно быть осторожнее, чтобы не навредить учителю. Нельзя писать слова и фразы, которые можно интерпретировать во вред педагогу, в том числе использовав их как обвинение в коррупции, подчеркнули в Роскачестве.

Напомним, День учителя празднуют ежегодно 5 октября. Это один из самых популярных в нашей стране профессиональных праздников. Подробнее о его истории, традициях и идеях подарка – в материале «Газеты.Ru».

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